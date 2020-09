Jessica Antonini scelta a sorpresa a “Uomini e donne” dopo solo tre puntate

Leggi su urbanpost

(Di domenica 20 settembre 2020) Unalampo quella di, avvenuta in tempi record. D’altronde lei stessa aveva detto che non aveva alcuna intenzione di «perdere tempo» e di non aver accettato la proposta di Maria De Filippi per apparire su Canale 5. Diciamo pure che era nell’aria sin dall’inizio, tutti sono rimasti interdetti anche se non troppo sorpresi: l’interesse per il bel Davide Lo Russo era palese. Una decisione inaspettata quella della tronista, presa su due piedi: tant’è che non ci sarebbero stati petali. Non ci sarebbe stato pure alcun bacio, ma grandissimi abbracci. A lanciare l’indiscrezione esplosiva ‘Il Vicolo delle News’, da sempre aggiornato sulle notizie riguardanti il dating show di Mediaset....