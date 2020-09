Infortunio Rogerio: le condizioni del difensore del Sassuolo (Di domenica 20 settembre 2020) Infortunio Rogerio: le condizioni fisiche del difensore neroverde, uscito anzitempo dal match contro il Cagliari Brutte notizie per il Sassuolo durante il match d’esordio in Serie A contro il Cagliari. Rogerio ha dovuto abbandonare il campo anzitempo per un Infortunio al polpaccio sinistro. Il difensore neroverde, vistosamente dolorante, è stato sostituito al 61′ della sfida del Mapei Stadium da Kyriakopoulos. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020): lefisiche delneroverde, uscito anzitempo dal match contro il Cagliari Brutte notizie per ildurante il match d’esordio in Serie A contro il Cagliari.ha dovuto abbandonare il campo anzitempo per unal polpaccio sinistro. Ilneroverde, vistosamente dolorante, è stato sostituito al 61′ della sfida del Mapei Stadium da Kyriakopoulos. Leggi su Calcionews24.com

calciomercatoit : ?? #SassuoloCagliari - Problemi muscolari per #Rogerio - Fantacalcio : Sassuolo, infortunio per Rogerio: le sue condizioni - Fantacalcio : #SassuoloCagliari, infortunio per #Rogerio che lascia il campo LE SUE CONDIZIONI ? - InLoveWithJu : @marco_rogerio_ Marco sospetto che dietro a questo infortunio possa nascondersi una questione calciomercatara - WetterRenato : @marco_rogerio_ Direi impossibile trattenerlo. La sua assenza totale dagli allenamenti di questo periodo sarà certa… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Rogerio Infortunio Rogerio: problemi al polpaccio durante Sassuolo-Cagliari Sassuolonews.net Sassuolo-Cagliari, cambio forzato per De Zerbi: infortunio in difesa

Brutte notizie per De Zerbi che a metà ripresa è costretto a sostituire per infortunio il terzini sinistro Rogerio. Il brasiliano va KO Dura poco più di un’ora la gara del terzino brasiliano Rogerio ...

Sassuolo, infortunio per Rogerio: le sue condizioni

Durante il secondo tempo di Sassuolo-Cagliari Rogerio, terzino sinistro della squadra neroverde, ha accusato un problema muscolare che l'ha costretto a chiedere il cambio. Secondo le prime indiscrezio ...

Torna la Serie A! Le probabili formazioni di Fiorentina-Torino, Hellas-Roma e di tutte le altre gare

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Fiorentina pronta ad esordire contro il Torino sabato al Franchi. Iachini si affiderà allo zoccolo duro con cui ha concluso la scorsa stagione, con qualche cambio nel suo 3 ...

Brutte notizie per De Zerbi che a metà ripresa è costretto a sostituire per infortunio il terzini sinistro Rogerio. Il brasiliano va KO Dura poco più di un’ora la gara del terzino brasiliano Rogerio ...Durante il secondo tempo di Sassuolo-Cagliari Rogerio, terzino sinistro della squadra neroverde, ha accusato un problema muscolare che l'ha costretto a chiedere il cambio. Secondo le prime indiscrezio ...COME ARRIVA LA FIORENTINA – Fiorentina pronta ad esordire contro il Torino sabato al Franchi. Iachini si affiderà allo zoccolo duro con cui ha concluso la scorsa stagione, con qualche cambio nel suo 3 ...