Grazie di tutto compagna Rossana Rossanda

Altri, più capaci e colti, tratteggeranno di lei un ritratto consono alla sua grandezza, intellettuale ancor prima che politica. Ricorderanno i passaggi più importanti, a tratti avventurosi, di una '...

Senza troppo clamore la Verily, azienda della Alphabet dedicata alla sanità, ha lanciato Coefficient Insurance. Era solo questione di tempo prima che il gruppo a cui fa capo Google facesse il suo ingr ...

TIFOSI: l'intelligente comunicato del Direttivo Salerno, questo calcio non piace. O tutti o nessuno

Argomento di discussione nelle ultime 24 ore, il comunicato emesso dal Direttivo Salerno nella giornata di ieri ha trovato ampi consensi e riscontri. I gruppi ultras e i club organizzati hanno lanciat ...

Il Covid non ferma i donatori orobici In 8 mesi raccolte 38mila unità di sangue

La pandemia, che ha colpito così duramente la nostra provincia non ha fermato gli avisini che, grazie al modello organizzativo dell’associazione, hanno continuato a garantire al sistema sanitario tutt ...

