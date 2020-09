Flash News del 20 Settembre 2020 (Di domenica 20 settembre 2020) Dalle sette di questa mattina sono aperti i seggi per una tornata elettorale che comprende il Referendum Costituzionale sul taglio dei parlamentari e il voto per il rinnovo di sette giunte regionali. Le regioni coinvolte sono Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle D’Aosta e Veneto. Ma si vota anche in circa mille Comuni per le elezioni del Sindaco. Per tutti gli stessi orari, si potrà votare fino alle 23 di oggi e poi domani, cioè lunedì, dalle 7 alle 15;Nei seggi sono state predisposte le misure per contenere i rischi di contagio, l’affluenza registrata a mezzogiorno è stata intorno al 12%;In Italia l’andamento dei contagi resta sempre sotto attenta osservazione, ieri sono stati registrati oltre 1.600 nuovi positivi e 24 decessi. Ben più preoccupante, in questi ultimi giorni, la situazione in Francia, dove si conta ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 20 settembre 2020) Dalle sette di questa mattina sono aperti i seggi per una tornata elettorale che comprende il Referendum Costituzionale sul taglio dei parlamentari e il voto per il rinnovo di sette giunte regionali. Le regioni coinvolte sono Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle D’Aosta e Veneto. Ma si vota anche in circa mille Comuni per le elezioni del Sindaco. Per tutti gli stessi orari, si potrà votare fino alle 23 di oggi e poi domani, cioè lunedì, dalle 7 alle 15;Nei seggi sono state predisposte le misure per contenere i rischi di contagio, l’affluenza registrata a mezzogiorno è stata intorno al 12%;In Italia l’andamento dei contagi resta sempre sotto attenta osservazione, ieri sono stati registrati oltre 1.600 nuovi positivi e 24 decessi. Ben più preoccupante, in questi ultimi giorni, la situazione in Francia, dove si conta ...

CAGLIARI. Trentasette iniziative territoriali che si svolgeranno in contemporanea in altrettanti comuni della Sardegna, per celebrare la Giornata Internazionale della Pace proclamata dall'Onu sul tema ...

Avengers avvistati a Pisa: sette supereroi in missione per un sorriso

Gli operai acrobatici della società EdiliziaAcrobatica scalano le pareti della clinica pediatrica nei panni di Spiderman, Batman, Superman, Capitan America, Flash, Ironman e Hulk per la gioia dei picc ...

Flash: il merchandise con il Batman di Michael Keaton è già disponibile

Il film di Flash arriverà solo nel 2022, ma il merchandise con il Batman di Michael Keaton assieme all'eroe interpretato da Ezra Miller è già online. NOTIZIA di LAURA SILVESTRI — 20/09/2020 Ormai non ...

