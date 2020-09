Elezioni Regionali 2020, urne aperte: si vota fino a domani alle 15. In sette regioni si sceglie il governatore. In Toscana la partita più ... (Di domenica 20 settembre 2020) Elezioni Regionali 2020, urne aperte: si vota fino a domani alle 15. In sette regioni si sceglie il governatore. In Toscana la partita più importante. Ci siamo, dopo mesi e mesi di campagna elettorale,... Leggi su leggo (Di domenica 20 settembre 2020): si15. Insiil. Inlapiù importante. Ci siamo, dopo mesi e mesi di campagna elettorale,...

SusannaCeccardi : ??? ELEZIONI #REGIONALI TOSCANA, COME SI VOTA Fai una croce sul nome Susanna Ceccardi e una croce su uno dei simbol… - repubblica : #inToscanaunvisivole: l'hashtag contro la Lega conquista Twitter - TeresaBellanova : Il 20 e 21 settembre alle elezioni regionali sosteniamo i riformisti, sosteniamo chi vuole investire nel futuro del… - Nonnadinano : RT @ConteZero76: @fattoquotidiano Strano perché giusto ieri è uscito questo pezzo in cui Salvini dice che voterà 'sì' pure lui. https://t.c… - ConteZero76 : @fattoquotidiano Strano perché giusto ieri è uscito questo pezzo in cui Salvini dice che voterà 'sì' pure lui. -