Dzeko e Milik, ora è giallo: c'è un problema enorme da risolvere (Di domenica 20 settembre 2020) Il triangolo no. Almeno per il momento: e ciò significa che il maxi affare incrociato Napoli-Roma-Juve , il famoso triangolo di cui sopra con Milik e Dzeko al vertice, non riesce ancora a chiudersi. ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 settembre 2020) Il triangolo no. Almeno per il momento: e ciò significa che il maxi affare incrociato Napoli-Roma-Juve , il famoso triangolo di cui sopra conal vertice, non riesce ancora a chiudersi. ...

DiMarzio : #Milik-#Napoli, manca l'accordo: la Roma aspetta, #Dzeko-#Juve in stand by - capuanogio : ?? Il sito della #Gazzetta alle 19,15: 'Calciomercato: turbolenze #Milik. E si complica anche l'affare #Dzeko' - mirkocalemme : #Milik rientrato in Italia, conclusa prima parte delle visite. L'attaccante, però, al momento torna a #Napoli: non… - pol2187 : Se fosse vero che la Juve paga di più Dzeko per far sbloccare la situazione Milik/Napoli/Roma, significherebbe solo… - bianca_caimi : RT @Gazzetta_it: Il triangolo #Napoli #Roma #Juve: niente accordo per #Milik, ma per #Dzeko c’è il rilancio -

Il giro di attaccanti che dovrebbe partire da Napoli per arrivare a Torino è ormai il tormentone dell’estate di calciomercato. Il passaggio di Milik alla Roma, sbloccherebbe quello di Dzeko alla Juven ...

Il campionato è iniziato, ma il mercato continua a farla da padrone. Continua il tormentone legato al futuro del centravanti Arek Milik. Edin Dzeko ha scelto la Juventus, lo ha fatto con convinzione d ...

Edin Dzeko è l’obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco della Juve nella prossima stagione. Al momento, però, il rallentamento di Milik alla Roma blocca anche il passaggio del bosniaco a Torino.

