Colpo di scena a Uomini e Donne: c’è già stata la prima scelta (Di domenica 20 settembre 2020) A neppure un mese dall’inizio delle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne dagli studi Elios arrivano delle clamorose anticipazioni. Nella puntata registrata ieri 19 settembre 2020 c’è stata la prima scelta della stagione! Clamoroso, non ci ricordiamo, nel passato del programma di Maria de Filippi, una scelta altrettanto veloce. Ci sono stati tronisti e troniste che hanno chiesto alla redazione di anticipare i tempi, convinti di aver trovato la persona giusta senza voler quindi allungare troppo il brodo. Ma una scelta arrivata dopo una manciata di esterne in modo così rapido, potrebbe essere storica! Avrete sicuramente immaginato che a scegliere è stata la sola persona che in queste puntate si è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 20 settembre 2020) A neppure un mese dall’inizio delle registrazioni delle nuove puntate didagli studi Elios arrivano delle clamorose anticipazioni. Nella puntata registrata ieri 19 settembre 2020 c’èladella stagione! Clamoroso, non ci ricordiamo, nel passato del programma di Maria de Filippi, unaaltrettanto veloce. Ci sono stati tronisti e troniste che hanno chiesto alla redazione di anticipare i tempi, convinti di aver trovato la persona giusta senza voler quindi allungare troppo il brodo. Ma unaarrivata dopo una manciata di esterne in modo così rapido, potrebbe essere storica! Avrete sicuramente immaginato che a scegliere èla sola persona che in queste puntate si è ...

troppevoltezero : RT @gigipoletti: Quindi voleva anche Suarez ma va da un altra parte? ??????????Masterclass #ParaticiOut #Paratici Colpo di scena: #Suarez in Se… - f_torrente01 : RT @vitasportivait: Le Mans: -5h al termine.?? Il colpo di scena è sicuramente avvenuto nella notte, dove la Toyota n.7, leader della gara,… - vitasportivait : Le Mans: -5h al termine.?? Il colpo di scena è sicuramente avvenuto nella notte, dove la Toyota n.7, leader della g… - Metalingus_RS : RT @rallyssimo: Colpo di scena in Turchia. PS9 da ripetere - lacompagnone : RT @acciodiangelo: ho appena letto un commento su instagram che “ma perché in tutte le serie c’è un personaggio gay? ormai te lo aspetti” O… -