Castagne attacca Gasperini | Con lui nessun dialogo La Premier un sogno

(Di domenica 20 settembre 2020) LONDRA, INGHILTERRA, - Non solo Ünder . Prima del turco un altro calciatore della Serie A è approdato al Leicester : si tratta di Timothy, terzino belga passato dall'Atalanta alle Foxes ...

Castagne, che attacco a Gasperini! Un dialogo che, a giudicare dalle parole di Castagne, con Gasperini mancava: “Lui non parlerebbe con nessuno . È molto bravo tatticamente, ha ottime idee, ma semplic ...Ci siamo. Ancora poche ore e la terza punta del tridente di fuoco vestirà nerazzurro. Con Sam Lammers si chiude-forse-il mercato della Dea, in attesa di qualche ...Una squadra che sembra partire sempre dietro a tante altre e puntualmente riesce a stupire addetti ai lavori e non. Lo scorso anno la squadra di Brendan Rodgers ha sfiorato l'ingresso alla Champions L ...