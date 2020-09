Anticipazioni Uomini e Donne: La Scelta Improvvisa di Jessica Antonini! (Di domenica 20 settembre 2020) Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma viene scaricata dal suo corteggiatore Paolo il quale bacia un’altra dama. Nicola Vivarelli cambia capitolo ed esce con Valentina. La tronista Jessica ha scelto Davide Lo Russo! Anticipazioni Uomini e Donne: Paolo, ex di Gemma, bacia Maria! Si è da poco conclusa una nuova registrazione di Uomini e Donne. Come ormai accadrà sempre in tutte le registrazioni, il Trono Classico e il Trono Over sono stati mescolati. Come di consueto accade ormai da anni, sul led appare il video sfogo di Gemma Galgani. E’ inutile dire che le sue parole hanno indispettito Tina Cipollari la quale in studio ha creato un pandemonio. Successivamente è il momento di far entrare Paolo che aveva ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 20 settembre 2020): Gemma viene scaricata dal suo corteggiatore Paolo il quale bacia un’altra dama. Nicola Vivarelli cambia capitolo ed esce con Valentina. La tronistaha scelto Davide Lo Russo!: Paolo, ex di Gemma, bacia Maria! Si è da poco conclusa una nuova registrazione di. Come ormai accadrà sempre in tutte le registrazioni, il Trono Classico e il Trono Over sono stati mescolati. Come di consueto accade ormai da anni, sul led appare il video sfogo di Gemma Galgani. E’ inutile dire che le sue parole hanno indispettito Tina Cipollari la quale in studio ha creato un pandemonio. Successivamente è il momento di far entrare Paolo che aveva ...

