Uno youtuber ricrea l’esperimento di Coca Cola e Mentos con Bicarbonato, ma con 10.000 litri di Coca Cola. Il Video da record (Di sabato 19 settembre 2020) Chi non ha mai visto il famoso esperimento con le Mentos e la Coca-Cola? Per chi non lo sapesse si tratta di una vera e propria reazione chimica, la cosiddetta Soda-Geyser. Essa si ottiene immergendo alcune caramelle Mentos nella Coca-Cola. L’effetto prodotto è una rapidissima formazione di bolle di anidride carbonica che vengono immediatamente espulse dalla bocca della bottiglia sotto forma di un violento getto di schiuma. Il pioniere di questo esperimento fu Steve Spangler, che diffuse il Video sul web. credit: Youtube/Mamix? L’esperimento è stato riprodotto e diffuso miliardi di volte, anche in trasmissioni televisive importanti quali il David Letterman Show ed i Simpson. Ma ... Leggi su virali.video (Di sabato 19 settembre 2020) Chi non ha mai visto il famoso esperimento con lee la? Per chi non lo sapesse si tratta di una vera e propria reazione chimica, la cosiddetta Soda-Geyser. Essa si ottiene immergendo alcune caramellenella. L’effetto prodotto è una rapidissima formazione di bolle di anidride carbonica che vengono immediatamente espulse dalla bocca della bottiglia sotto forma di un violento getto di schiuma. Il pioniere di questo esperimento fu Steve Spangler, che diffuse ilsul web. credit: Youtube/Mamix? L’esperimento è stato riprodotto e diffuso miliardi di volte, anche in trasmissioni televisive importanti quali il David Letterman Show ed i Simpson. Ma ...

sentochemuoro : @hazbabycakess MA NON POSSO GIOCARE COL TELEFONO, META' SCHERMO NON MI FUNZIONA, HO APPENA AVUTO I SOLDI PER IL COM… - SADD3RD4ZE : e poi ti accorgi che la critica arriva da uno YouTuber fallito 30enne che fa i video con le cuffie giganti :( - sweetcreaturhaz : M4tt30 P3lus1 (uno youtuber) che nelle storie ig racconta: 'una volta ho avuto il ciclo mestruale' ho chiuso subito… - ciccio_co : @salsadinsonnia ovviamente lui è uno di instagram, non conta tantissimo hai ragione, ma a prescindere da ciò, ogni… - Martina_Gin : Ma chi è ‘sto Denis? Una star di Tik Tok? Uno YouTuber? So’ troppo vecchia #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Uno youtuber Scopriamo quali sono gli YouTuber più popolari nel mondo AlbengaCorsara News Altri quattro positivi: due a Certaldo e uno a Fucecchio e Vinci

Il bollettino quotidiano Covid dell’Asl Toscana centro segnala altre quattro positività accertate nel territorio dell’Empolese Valdelsa. Sono casi di persone maggiorenni, residenti due a Certaldo, una ...

"Sulla sicurezza serve fare uno scatto in avanti"

"Il grande rogo al porto di Ancona, domato dopo oltre 24 ore di impegno dei vigili del fuoco ai quali va il ringraziamento, ci dice già molte cose che sarebbe bene ricordare per garantire un futuro fl ...

Surface Duo passa sul banco di JerryRigEverything: si piega, non si spezza

Dopo essere stato protagonista di un teardown che ci ha svelato ogni suo dettaglio, realizzato da iFixit, Surface Duo torna a mostrarsi in uno dei canali più pericolosi per i nuovi smartphone: JerryRi ...

Il bollettino quotidiano Covid dell’Asl Toscana centro segnala altre quattro positività accertate nel territorio dell’Empolese Valdelsa. Sono casi di persone maggiorenni, residenti due a Certaldo, una ..."Il grande rogo al porto di Ancona, domato dopo oltre 24 ore di impegno dei vigili del fuoco ai quali va il ringraziamento, ci dice già molte cose che sarebbe bene ricordare per garantire un futuro fl ...Dopo essere stato protagonista di un teardown che ci ha svelato ogni suo dettaglio, realizzato da iFixit, Surface Duo torna a mostrarsi in uno dei canali più pericolosi per i nuovi smartphone: JerryRi ...