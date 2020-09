Tu Si Que Vales 2020: Noemi Lanari/Bad Vanilla canta Felpa (video e gallery) (Di sabato 19 settembre 2020) Nella seconda puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 19 settembre 2020, abbiamo visto anche Noemi Lanai, in arte Bad Vanilla, 25enne che ha già partecipato ai casting di Amici. Noemi è cantautrice ed ha portato un suo brano, “Felpa”, che la De Filippi sostiene di ricordarle Scotti. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Per lei due sì e due no. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Noemi Lanari nella puntata di Tu Si Que Vales ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 19 settembre 2020) Nella seconda puntata di Tu Si Quedi stasera, 19 settembre, abbiamo visto ancheLanai, in arte Bad, 25enne che ha già partecipato ai casting di Amici.utrice ed ha portato un suo brano, “”, che la De Filippi sostiene di ricordarle Scotti. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Per lei due sì e due no. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dinella puntata di Tu Si Que...

hazxwoman : si vaffanculo tutti a guardarvi call me by your name e io sfogata devo guardarmi tu si que vales - nemjoone : raga ho sentito quella a tu si que vales ma perché si credono tutti cantautori bastaaaaaaaa - LeilaTopino : Io mi ricordavo la canzone di Jerry della peperonata !! La aveva cantata una volta a tu si que vales anni fa ! Comu… - gGx0xo : sto facendo zapping tra gf e tu si que vales, che allegro sabato sera (: - andratuttobenee : ora ordino la pizza, vedo ratched e in tv metto tu si que vales solo per vedere sabrina ferilli ogni tanto e avere… -