Trova un pacchetto di alluminio sulla spiaggia e lo apre: dentro c’è un cervello (Di sabato 19 settembre 2020) Un cervello avvolto nella carta stagnola in un spiaggietta del lago. È quello che si è riTrovato tra i piedi James Senda, un 49enne scultore di Racine nel Wisconsin, mentre passeggiava nel campus del Gateway Technical College. L’uomo stava cercando pezzi di vetro per poi usarli come materiali per le sue sculture quando all’improvviso ha scoperto un pacchetto di alluminio. Una volta aperto ecco la macabra sorpresa: un cervello. “Non so davvero come spiegarmi l’accaduto. Mi sono imbattuto in questo pacchetto quadrato, avvolto in un foglio di alluminio, e c’era un elastico rosa attorno. Mi son detto: ma cos’è questa roba? La curiosità ha avuto la meglio. Così l’ho aperto. Sembrava un petto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Unavvolto nella carta stagnola in un spiaggietta del lago. È quello che si è rito tra i piedi James Senda, un 49enne scultore di Racine nel Wisconsin, mentre passeggiava nel campus del Gateway Technical College. L’uomo stava cercando pezzi di vetro per poi usarli come materiali per le sue sculture quando all’improvviso ha scoperto undi. Una volta aperto ecco la macabra sorpresa: un. “Non so davvero come spiegarmi l’accaduto. Mi sono imbattuto in questoquadrato, avvolto in un foglio di, e c’era un elastico rosa attorno. Mi son detto: ma cos’è questa roba? La curiosità ha avuto la meglio. Così l’ho aperto. Sembrava un petto di ...

MatteoMarchini5 : Trova un pacchetto di alluminio sulla spiaggia e lo apre: dentro c’è un cervello - FQMagazineit : Trova un pacchetto di alluminio sulla spiaggia e lo apre: dentro c’è un cervello - vbbhright : comunque non vedo l'ora che a chiara arrivi il mio pacchetto per vedere la sua reazione quando scopre che ci trova dentro ?????? - giulialaltra : RT @beddadenonna: La Blanc è tutti noi, entra in un posto e ancora prima di capire dove si trova si apre un pacchetto di patatine. MAGIA. #… - johnwxsherlock : RT @beddadenonna: La Blanc è tutti noi, entra in un posto e ancora prima di capire dove si trova si apre un pacchetto di patatine. MAGIA. #… -

Ultime Notizie dalla rete : Trova pacchetto Trova un pacchetto di alluminio sulla spiaggia e lo apre: dentro c’è un cervello Il Fatto Quotidiano Offerte weekend in Europa anche ad Halloween: proposte low cost per viaggi d’autunno

La prima offerta ci porta a Amsterdam per ammirare la meravigliosa Festa delle luci, che inizierà il 26 novembre. Ovviamente i pacchetti comprendono anche date antecedenti e quindi tra ottobre e i pri ...

Usa, va a passeggio e trova un cervello avvolto in un foglio di alluminio in spiaggia

Un uomo residente nella città americana di Racine, Wisconsin, ha trovato un cervello avvolto in un foglio di alluminio sulla spiaggia, secondo quanto riportato dai media locali. Schumacher, il neurolo ...

L’Atalanta e la pressione «altissima». Tutti i dati e

L a stagione 2020/21 di Serie A ripartirà il prossimo weekend, anche se l’Atalanta di Gasperini godrà di un’ulteriore settimana di stop, prima di tornare ufficialmente in campo. Per i nerazzurri, sett ...

La prima offerta ci porta a Amsterdam per ammirare la meravigliosa Festa delle luci, che inizierà il 26 novembre. Ovviamente i pacchetti comprendono anche date antecedenti e quindi tra ottobre e i pri ...Un uomo residente nella città americana di Racine, Wisconsin, ha trovato un cervello avvolto in un foglio di alluminio sulla spiaggia, secondo quanto riportato dai media locali. Schumacher, il neurolo ...L a stagione 2020/21 di Serie A ripartirà il prossimo weekend, anche se l’Atalanta di Gasperini godrà di un’ulteriore settimana di stop, prima di tornare ufficialmente in campo. Per i nerazzurri, sett ...