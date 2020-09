Tina Cipollari e Gianni Sperti | Il nuovo format è una formula vincente”

ifiguredout99 : Stasera sto calma come Tina Cipollari - carotelevip : Sabrina Ferilli a #TuSiQueVales sempre più una specie di Tina Cipollari di #uominiedonne - chapmns : bellissima maria teresa ruta in questa foto di tina cipollari #GFVIP - marcodLipa : Quanto amerei una replica dell’edizione di Pechino express con Tina Cipollari e Lory del Santo. RAI DUE MI LEGGI?? - KPerryFirstLove : Mi sembrava Tina Cipollari? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari

Dopo il recente cambio di look, Gianni Sperti ha attirato ancora di più l'attenzione del pubblico nei confronti del suo aspetto fisico. Da diversi anni, ormai, in molti si chiedono se l'opinionista di ...Uomini e Donne è finalmente ritornato, e di recente la nota opinionista del programma, Tina Cipollari, ha detto la sua sul ritocchino di Gemma Galgani. Scopriamo insieme cosa ha detto in merito. Come ...Dallo scorso lunedì 7 settembre è tornato in onda su Canale 5 una nuova edizione di Uomini e Donne e anche quest’anno immancabile protagonista Gemma Galgani. La dama torinese è tornata nel programma d ...