Terribile incidente in Valassina | un morto e un ferito grave

Leggi su bloglive

(Di sabato 19 settembre 2020)mortale in, tra Monza e Lissone. Un pirata della strada ha travolto una coppia in moto: une unTragedia in. Un pirata della strada, nella mattinata di oggi 19 settembre, ha brutalmente travolto una coppia che viaggiava in moto. La macchina – una Ford Fiesta bianca – &e; rimasta … Questo articolo &e; stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.