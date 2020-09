Spotify, guerra a Apple: “Abusa della sua posizione dominante” (Di sabato 19 settembre 2020) Adesso è guerra aperta tra Spotify e Apple. E, diciamolo subito in apertura, Spotify ha ragione. Ora vediamo il perché. Ci sono di mezzo, come accade spesso con Apple, presunte evidenze anti-concorrenziali nei nuovi pacchetti di servizi presentati in occasione del lancio dei nuovi iPad e Watch. Al centro della questione, stavolta, c’è “Apple One”, una sorta di bouquet che a prezzo scontato raggruppa, in declinazioni diverse, Music, TV+, Arcade, iCloud, News e Fitness+. Spotify, in un nota al veleno, ha scritto: “Ancora una volta Apple sta usando la sua posizione dominante e pratiche sleali per svantaggiare i concorrenti e privare i consumatori favorendo i propri servizi. ... Leggi su ilparagone (Di sabato 19 settembre 2020) Adesso èaperta tra. E, diciamolo subito in apertura,ha ragione. Ora vediamo il perché. Ci sono di mezzo, come accade spesso con, presunte evidenze anti-concorrenziali nei nuovi pacchetti di servizi presentati in occasione del lancio dei nuovi iPad e Watch. Al centroquestione, stavolta, c’è “One”, una sorta di bouquet che a prezzo scontato raggruppa, in declinazioni diverse, Music, TV+, Arcade, iCloud, News e Fitness+., in un nota al veleno, ha scritto: “Ancora una voltasta usando la suadominante e pratiche sleali per svantaggiare i concorrenti e privare i consumatori favorendo i propri servizi. ...

Spotify critica il nuovo pacchetto di servizi Apple One accusando il colosso di Cupertino di abuso di posizione dominante. E come si difende Apple, già alle prese con la battaglia legale con Epic Game ...

