Samuel Peron ancora positivo saluta i suoi colleghi di Ballando con le stelle 2020 (Di sabato 19 settembre 2020) Inizia la quindicesima edizione di Ballando con le stelle. Finalmente, verrebbe da dire e in tutti i sensi. Milly Carlucci ha avuto mesi difficili ma alla fine il programma di Rai 1 è partito! Oggi 19 settembre 2020 prima puntata anche se non ci sarà uno dei maestri storici del programma. Samuel Peron infatti purtroppo, non è ancora guarito. A fine agosto infatti il maestro di Ballando ha scoperto di essere positivo al covid 19 e da allora è in quarantena. Questa sera, nei primi minuti di Ballando con le stelle, Samuel si è collegato da casa dove è ancora in quarantena per ringraziare Milly e per dare un grosso in bocca lupo a tutti i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 19 settembre 2020) Inizia la quindicesima edizione dicon le. Finalmente, verrebbe da dire e in tutti i sensi. Milly Carlucci ha avuto mesi difficili ma alla fine il programma di Rai 1 è partito! Oggi 19 settembreprima puntata anche se non ci sarà uno dei maestri storici del programma.infatti purtroppo, non èguarito. A fine agosto infatti il maestro diha scoperto di essereal covid 19 e da allora è in quarantena. Questa sera, nei primi minuti dicon lesi è collegato da casa dove èin quarantena per ringraziare Milly e per dare un grosso in bocca lupo a tutti i ...

lillypunk1 : Samuel Peron: “mi sei stata vicina come una madre”. Ecco io fossi in Milly lo farei rimanere beneamatamente a casa #BallandoConLeStelle - Unf_Tweet : #ballandoconlestelle IN BOCCA AL LUPO ! Samuel Peron ancora positivo saluta i suoi colleghi di Ballando con le stel… - daniele19921 : @milly_carlucci Samuel Peron sta benissimo,non ha niente,piantala di trattarlo come se foste uscito da una grave ma… - NoemiCibelli : #BallandoConLeStelle bentornato, grazie per esistere e @samuel_peron ti aspettiamo torna presto!!! - unateinomane : @samuel_peron cosa ci combini?!?? #BallandoConLeStelle -