Rockets | parte della squadra in quarantena fino a venerdì

BIASCA - L’Hockey Club Biasca Ticino Rockets - tramite un comunicato - conferma che a seguito del test risultato positivo al Covid-19 di uno dei suoi giocatori, parte della squadra è stata posta in qu ...

Secondo quanto riporta Yahoo Sports, un fortunato scommettitore avrebbe trasformato una bolletta da 11 scommesse in una vincita da 152.341,28 dollari. Se pensiamo che la multipla è costata solo 10 dol ...

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di sabato 12 settembre si è svolta una gara delle semifinali di conference. I Los Angeles Lakers travolgono gli Houston Rockets per 119-96. LeBron James si concede ...

