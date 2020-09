Primavera, Genoa-Spal 1-1. Kallon replica a Owolabi (Di sabato 19 settembre 2020) GENOVA - Un punto a testa tra Genoa e Spal nella gara d'esordio del campionato Primavera . Estensi in vantaggio per primi con Owolabi , pari Genoano con Kallon . La partita Partenza a spron battuto ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 19 settembre 2020) GENOVA - Un punto a testa tranella gara d'esordio del campionato. Estensi in vantaggio per primi con, parino con. La partita Partenza a spron battuto ...

Partenza a spron battuto della Spal che al 12' passa subito in vantaggio, con la rete messa a segno da Owolabi sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Genoa cerca immediatamente di replicare, con ...

Primavera, Genoa-Spal 1-1. Kallon replica a Owolabi

