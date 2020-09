Picchia la ex compagna davanti al figlio e la fa finire in ospedale: arrestato e poi rilasciato (Di sabato 19 settembre 2020) Ha massacrato di botte la sua ex compagna colpevole di averlo lasciato in quanto stanca di subire violenze fisiche e psichiche e del fatto che lo stesso spacciasse droga. Protagonista di questo ... Leggi su leggo (Di sabato 19 settembre 2020) Ha massacrato di botte la sua excolpevole di averlo lasciato in quanto stanca di subire violenze fisiche e psichiche e del fatto che lo stesso spacciasse droga. Protagonista di questo ...

Ancora un caso di maltrammenti in famiglia. Lo scorso martedì i carabinieri di Morbegno hanno arrestato un 45enne che ha picchiato, per futili motivi, la compagna. Un parente ha udito le grida della d ...

Un uomo di 39 anni residente a Pinerolo ha picchiato la compagna 32enne di Nichelino. Lei è riuscita a scappare e a chiamare i carabinieri. I militari della sezione Radiomobile della Compagnia di Monc ...

Violentava e picchiava la compagna davanti ai suoi bambini, ma per il 45enne residente a Montanaro sono scattate le manette. L'uomo è stato arrestato venerdì 18 settembre, in mattinata, presso la sua ...

