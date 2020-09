Effetto Covid sul voto: scrutatori in fuga A Milano reclutamento anche via social (Di sabato 19 settembre 2020) La paura die contagi ha fatto scattare defezioni in massa fra presidenti di seggio e scrutatori. Corsa al reclutamento dei sostituti, anche via Facebook Leggi su corriere (Di sabato 19 settembre 2020) La paura die contagi ha fatto scattare defezioni in massa fra presidenti di seggio e. Corsa aldei sostituti,via Facebook

BentivogliMarco : Nella correlazione causa/effetto ad esempio l'Iran ha 23.000 morti per #Covid e neanche un antenna #5G. Ormai sia… - Agenzia_Ansa : Effetto #Covid_19 sulle #Regionali, in varie regioni si registra la fuga di scrutatori. A #Bari da forfait il 67% d… - Corriere : Referendum e Regionali, scrutatori in fuga: effetto Covid - Fef58 : RT @Danilo_Sant65: Guardate questi schifosi dell’informazione - CretellaRoberta : Regionali, effetto Covid sul voto, fuggi-fuggi degli scrutatori: Defezioni record in Liguria, Toscana e Puglia. Il… -