Cyberpunk 2077 | libera gestione dei vostri genitali con speciali modifiche e alterazioni

(Di sabato 19 settembre 2020) Mantenendo una fedeltà assoluta con l'originale RPG da tavolo2020, anche il videogioco di CD Projekt,vanterà la possibilità di alterare i propricon delleincentrate sul sesso.I personaggi maschi possono usare la modifica chiamata "Mr.Studd" per durare finché se ne ha voglia, mentre le femmine ne avranno una chiamata "Midnight Lady"/"Mrs. Midnight". Inoltre, secondo il quest director Mateusz Tomaszkiewicz, le donne potranno anche modificare il proprio seno.Tutto questo, come detto, è fedele all'originale RPG Tabletop, ma al momento ignoriamo le sue possibili funzioni all'interno del videogioco. Sarà qualcosa di utile per infiltrarci all'interno di una banda, come i Moxes, composti prevalentemente da ex-membri delle ...

Se non è cura del dettaglio questa.... Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre 2020 su PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia. I giocatori di… Leggi ...Durante il Night City Wire di ieri, sono stati diffusi numerosi dettagli riguardanti l'atteso Cyberpunk 2077. CD Project ha rivelato i requisiti della versione PC, che risultano essere molto accessibi ...CD Projekt Red ha spiegato che la campagna di Cyberpunk 2077 sarà più corta per colpa di quella di The Witcher 3. Il motivo è molto semplice: in pochi hanno portato a termine le avventure di Geralt di ...