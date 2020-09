Cyberpunk 2077, i requisiti di sistema per giocare al capolavoro annunciato di CD Projekt (Di sabato 19 settembre 2020) Cyberpunk 2077 uscirà tra qualche mese, ma prima del suo lancio a metà novembre, lo sviluppatore CD Projekt Red ha svelato i requisiti di sistema necessari per eseguire la versione PC del gioco, e sorprendentemente, non è necessario aggiornare il computer per giocare. Le specifiche consigliate del gioco non sono troppo pesanti, richiedendo solo un processore Intel Core i7-4790 o AMD Ryzen 3 3200G, e una scheda grafica Nvidia GTX 1060 o AMD Radeon R9 Fury. Quindi, se non avete aggiornato il vostro computer da un po’, probabilmente sarete ancora in grado di eseguire il gioco a 1080p. Tuttavia, se state cercando di far funzionare il gioco a 1440p o 4K di risoluzione o di sfruttare le caratteristiche tecniche del gioco come il ray-tracing, dovrete passare a ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 19 settembre 2020)uscirà tra qualche mese, ma prima del suo lancio a metà novembre, lo sviluppatore CDRed ha svelato idinecessari per eseguire la versione PC del gioco, e sorprendentemente, non è necessario aggiornare il computer per. Le specifiche consigliate del gioco non sono troppo pesanti, richiedendo solo un processore Intel Core i7-4790 o AMD Ryzen 3 3200G, e una scheda grafica Nvidia GTX 1060 o AMD Radeon R9 Fury. Quindi, se non avete aggiornato il vostro computer da un po’, probabilmente sarete ancora in grado di eseguire il gioco a 1080p. Tuttavia, se state cercando di far funzionare il gioco a 1440p o 4K di risoluzione o di sfruttare le caratteristiche tecniche del gioco come il ray-tracing, dovrete passare a ...

