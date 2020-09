Coronavirus, impennata di vittime: 24 in 24 ore. Calano i nuovi contagi, salgono le terapie intensive (Di sabato 19 settembre 2020) Se negli ultimi fine settimana, curiosamente, avevamo notato che i pur alti numeri legati ai contagi tendevano a diminuire lievemente, quanto comunicato oggi dalla Protezione civile fa invece rizzare i capelli in testa: nelle ultime 24 ore sono state infatti registrate ben 24 vittime (mentre ieri erano state 10), un dato che ci riporta agli inizi di luglio. Una preoccupante impennata che porta così il numero complessivo dei decessi da Coronavirus in Italia, a 35.692. Inoltre, sempre dai dati comunicati dal ministero della Salute, sono lievemente diminuiti i nuovi contagi da ieri (1.907), oggi sono infatti 1.638. Fra tutte le regioni del Paese, da ieri soltanto l’Abruzzo e la Valle d’Aosta non hanno registrato nuovi casi. Purtroppo, come sempre ... Leggi su italiasera (Di sabato 19 settembre 2020) Se negli ultimi fine settimana, curiosamente, avevamo notato che i pur alti numeri legati aitendevano a diminuire lievemente, quanto comunicato oggi dalla Protezione civile fa invece rizzare i capelli in testa: nelle ultime 24 ore sono state infatti registrate ben 24(mentre ieri erano state 10), un dato che ci riporta agli inizi di luglio. Una preoccupanteche porta così il numero complessivo dei decessi dain Italia, a 35.692. Inoltre, sempre dai dati comunicati dal ministero della Salute, sono lievemente diminuiti ida ieri (1.907), oggi sono infatti 1.638. Fra tutte le regioni del Paese, da ieri soltanto l’Abruzzo e la Valle d’Aosta non hanno registratocasi. Purtroppo, come sempre ...

