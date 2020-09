Complexity Gaming rinnova la partnership con Twitch

Leggi su esports247

(Di sabato 19 settembre 2020) L’organizzazione nord Americanahato il suo accordo commerciale esclusivo con, la piattaforma di streaming posseduta da Amazon. Il nuovo accordo prevederà il proseguo della trasmissione di contenuti esclusivi in tutto il mondo eccetto che in Cina. Ma conosciamo meglioin generale. Ad oggi può contare su un gran numero di streamer che realizzano video su una varietà di tematiche molto ampie, dagli esports alla cultura. In totale può contare su oltre 10 milioni di seguaci su tutti i canali social e da poco è anche organizzatrice di eventi quali il Race to World First. A seguito di questo traguardo il COO dell’organizzazione, Kyle Bautista, ha deciso di rilasciare ...