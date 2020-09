Catanzaro, l’ex senatore Pittelli denuncia per diffamazione il giudice (sospeso) Petrini (Di sabato 19 settembre 2020) L’avvocato Giancarlo Pittelli, ex senatore di Forza Italia e uno dei principali imputati del maxi-processo “Rinascita-Scott”, ha denunciato per diffamazione il giudice sospeso della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro Marco Petrini. Lo comunicano i difensori di Pittelli, gli avvocati Guido Contestabile ed Enzo Galeota, che hanno presentato due esposti alla Procura di Salerno nei confronti del magistrato arrestato per corruzione a gennaio. Ai pm campani, lo scorso febbraio Petrini ha raccontato di essere stato corrotto dall’avvocato Pittelli, oggi detenuto a Nuoro, nel carcere di Badu e Carros, mentre è in corso il processo in cui è accusato di concorso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) L’avvocato Giancarlo, exdi Forza Italia e uno dei principali imputati del maxi-processo “Rinascita-Scott”, hato perildella Corte d’Assise d’Appello diMarco. Lo comunicano i difensori di, gli avvocati Guido Contestabile ed Enzo Galeota, che hanno presentato due esposti alla Procura di Salerno nei confronti del magistrato arrestato per corruzione a gennaio. Ai pm campani, lo scorso febbraioha raccontato di essere stato corrotto dall’avvocato, oggi detenuto a Nuoro, nel carcere di Badu e Carros, mentre è in corso il processo in cui è accusato di concorso ...

