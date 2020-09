Ballando con le Stelle: perché non c’è Samuel Peron (Di sabato 19 settembre 2020) La prima puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 19 settembre, in onda su Rai1, è partita subito con un giallo. O meglio ha spiegato i motivi dell’assenza di uno dei beniamini del pubblico. Perché non c’è Samuel Peron La prima puntata è in effetti orfana di uno dei ballerini storici della trasmissione: Samuel Peron. Il motivo è la positività al Coronavirus che Samuel si porta dietro e che purtroppo non si è ancora risolta con un successivo tampone come invece avvenuto per l’altro positivo del cast: Daniele Scardina, pugile ex-fidanzato di Diletta Leotta. Samuel ha spiegato di essere sempre stato asintomatico e di non essere mai stato male, ma le regole sono regole. Era stato ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 19 settembre 2020) La prima puntata dicon le2020 di stasera, 19 settembre, in onda su Rai1, è partita subito con un giallo. O meglio ha spiegato i motivi dell’assenza di uno dei beniamini del pubblico. Perché non c’èLa prima puntata è in effetti orfana di uno dei ballerini storici della trasmissione:. Il motivo è la positività al Coronavirus chesi porta dietro e che purtroppo non si è ancora risolta con un successivo tampone come invece avvenuto per l’altro positivo del cast: Daniele Scardina, pugile ex-fidanzato di Diletta Leotta.ha spiegato di essere sempre stato asintomatico e di non essere mai stato male, ma le regole sono regole. Era stato ...

