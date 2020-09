Virus, stiamo impazzendo? (Di venerdì 18 settembre 2020) Matteo Carnieletto La difficile ripartenza dopo lockdown e crisi da coronaVirus. Come uscirne? Avete presente quando leggete i saggi o gli articoli di un autore e, anche impegnandovi, non riuscite a condividerne neanche un rigo? Ecco, a me è sempre successo con Bernard-Henri Lévy, lontano, anzi lontanissimo, dal mio modo di vedere e pensare le cose. Anche sforzandomi, non sono mai riuscito a sposare le sue tesi su ciò che, per esempio, è successo in questi anni in Libia e in Siria. Il suo attivismo da gauche caviar mi ha sempre infastidito, trovandolo più che altro egocentrismo. Recentemente, però, il filosofo francese ha scritto un libro - Il Virus che ci rende folli (La nave di Teseo) - che presenta diversi spunti interessanti. Primo tra tutti: come abbiamo vissuto e stiamo vivendo ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 18 settembre 2020) Matteo Carnieletto La difficile ripartenza dopo lockdown e crisi da corona. Come uscirne? Avete presente quando leggete i saggi o gli articoli di un autore e, anche impegnandovi, non riuscite a condividerne neanche un rigo? Ecco, a me è sempre successo con Bernard-Henri Lévy, lontano, anzi lontanissimo, dal mio modo di vedere e pensare le cose. Anche sforzandomi, non sono mai riuscito a sposare le sue tesi su ciò che, per esempio, è successo in questi anni in Libia e in Siria. Il suo attivismo da gauche caviar mi ha sempre infastidito, trovandolo più che altro egocentrismo. Recentemente, però, il filosofo francese ha scritto un libro - Ilche ci rende folli (La nave di Teseo) - che presenta diversi spunti interessanti. Primo tra tutti: come abbiamo vissuto evivendo ...

Ultime Notizie dalla rete : Virus stiamo Coronavirus, ultime notizie: in Italia 1.452 nuovi contagi e 12 morti Fanpage.it Speranza: "Dal virus una grande lezione: mai più tagli alla sanità"

"I bilanci si faranno alla fine e purtroppo siamo ancora dentro la sfida al virus. Io credo che l'Italia abbia fatto la sua parte. Oggi i nostri numeri sono oggettivamente migliori dei principali Paes ...

Coronavirus Italia, il monitoraggio: «Contagi in aumento e rialzo dell’età media»

«Si conferma un aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la settima settimana consecutiva con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (periodo 31/8-­13/9) di 29.63 per 100.000 abitanti.

Coronavirus, niente vittime per l'ottavo giorno consecutivo ma i contagi aumentano ancora: più 127

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 27.400 (+ 83 rispetto ...

