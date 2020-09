"Un ritocco vivente? Perché ora dovrà tacere": Gemma Galgani, brutale minaccia a Tina Cipollari (Di venerdì 18 settembre 2020) Un inizio di stagione brutale, scoppiettante, durissimo per Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. A tenere banco è la rivalità sempre più accesa tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, esplosa nelle ultime puntate a più riprese. Nel dettaglio, Tina ha attaccato con toni durissimi Gemma per il fatto di essersi sottoposta a un lifting al volto. E ora piove una nuova replica, direttamente da Uomini e Donne Magazine: "Ormai blatera a briglie sciolte e privilegia le urla. Non ha mostrato nessun tipo di comprensione e complicità". E ancora: "Mi ha accusato per anni di essere un ritocco vivente e ora non perlerà più a vanverà. Vedrà che c'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Un inizio di stagione, scoppiettante, durissimo per Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. A tenere banco è la rivalità sempre più accesa tra, esplosa nelle ultime puntate a più riprese. Nel dettaglio,ha attaccato con toni durissimiper il fatto di essersi sottoposta a un lifting al volto. E ora piove una nuova replica, direttamente da Uomini e Donne Magazine: "Ormai blatera a briglie sciolte e privilegia le urla. Non ha mostrato nessun tipo di comprensione e complicità". E ancora: "Mi ha accusato per anni di essere une ora non perlerà più a vanverà. Vedrà che c'è ...

marilenagas : RT @paolafrancesca5: @uominiedonne Non mi piace Nicola per una serie di motivi ma Gemma sempre più ridicola, patetica un insulto vivente p… - paolafrancesca5 : @uominiedonne Non mi piace Nicola per una serie di motivi ma Gemma sempre più ridicola, patetica un insulto vivent… -

Ultime Notizie dalla rete : ritocco vivente Uomini e Donne, "perché ora dovrà tacere": Gemma Galgani, brutale minaccia a Tina Cipollari Liberoquotidiano.it Uomini e Donne, Gemma Galgani su Tina Cipollari: "Blatera a briglie sciolte e privilegia le urla"

Mi ha accusato per anni di essere un ritocco vivente e ora non parlerà più a vanvera. Vedrà che c’è speranza per tutti e forse anche lei avrà bisogno di un aiutino" ha dichiarato la Galgani al ...

Antonella Elia magrissima: 'Entro nella taglia 14 anni di Zara. Non ho mai fatto ritocchi’. Ecco il suo segreto

Antonella Elia alla vigilia del suo debutto da opinionista al Grande Fratello Vip, in onda dal 14 settembre su Canale 5, entusiasta del momento d’oro che vive, a Gente spiega come fa a restare a 56 an ...

Vivere in remoto, morire in diretta. La riflessione di Chiara Buoncristiani

Che fine ha fatto il nostro buon vecchio corpo, quel fastidioso, imbarazzante, imprescindibile, corpo? Quello nel quale abitiamo e che, sì, a volte ci imbarazza: vuoi per le sue imperfezioni, vuoi per ...

Mi ha accusato per anni di essere un ritocco vivente e ora non parlerà più a vanvera. Vedrà che c’è speranza per tutti e forse anche lei avrà bisogno di un aiutino" ha dichiarato la Galgani al ...Antonella Elia alla vigilia del suo debutto da opinionista al Grande Fratello Vip, in onda dal 14 settembre su Canale 5, entusiasta del momento d’oro che vive, a Gente spiega come fa a restare a 56 an ...Che fine ha fatto il nostro buon vecchio corpo, quel fastidioso, imbarazzante, imprescindibile, corpo? Quello nel quale abitiamo e che, sì, a volte ci imbarazza: vuoi per le sue imperfezioni, vuoi per ...