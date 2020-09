Traffico Roma del 18-09-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione e data ora ci sono cose tutte le controllare in entrata verso il centro città in particolare sulla via Aurelia dal raccordo a Piazza Irnerio o sulla Cassia 3 La Storta la Giustiniana Tomba di Nerone cosa anche sulla Flaminia da Labbra al bivio di Tor di Quinto e sulla Salaria Villa Spada via dei Prati Fiscali sul Raccordo Anulare la situazione vede al momento quella in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all’uscita Appia in carreggiata esterna code tra la Prenestina al bivio per laL’Aquila tutta la turbano dellaL’Aquila rallentamenti e code da Viale Palmiro Togliatti alla in tangenziale abbiamo kodi per via delle Valli e l’uscita Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico solo via Ardeatina restano incolonnamenti tra il ...