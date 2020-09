Referendum: Pizzarotti, '9 ragioni per il no, coraggio contro chi grida forte' (2) (Di venerdì 18 settembre 2020) (Adnkronos) - E ancora, incalza Pizzarotti: "6. Votando sì da domani non cambierà nulla nel sistema parlamentare: privilegi, problematiche, burocrazia, niente verrà intaccato. Niente; 7. I parlamentari continueranno a essere scelti dalle segreterie di partito. Ci saranno meno parlamentari, di conseguenza saranno più fedeli ai segretari di partito; 8. Sogno come tutti voi un Parlamento efficiente e dinamico, con meno privilegi, meno burocrazia e meno costi. Ma questa riforma non migliora niente di tutto questo. Niente". Infine il punto 9: "Non mi sono piegato ai diktat quando ho scelto Parma anziché virare sul populismo, non lo farò nemmeno ora: servono scelte coraggiose e decisioni politiche che non si pieghino al populista di turno. Oggi in Italia siamo in balia di chi grida più ... Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020) (Adnkronos) - E ancora, incalza: "6. Votando sì da domani non cambierà nulla nel sistema parlamentare: privilegi, problematiche, burocrazia, niente verrà intaccato. Niente; 7. I parlamentari continueranno a essere scelti dalle segreterie di partito. Ci saranno meno parlamentari, di conseguenza saranno più fedeli ai segretari di partito; 8. Sogno come tutti voi un Parlamento efficiente e dinamico, con meno privilegi, meno burocrazia e meno costi. Ma questa riforma non migliora niente di tutto questo. Niente". Infine il punto 9: "Non mi sono piegato ai diktat quando ho scelto Parma anziché virare sul populismo, non lo farò nemmeno ora: servono sceltese e decisioni politiche che non si pieghino al populista di turno. Oggi in Italia siamo in balia di chipiù ...

TV7Benevento : Referendum: Pizzarotti, '9 ragioni per il no, coraggio contro chi grida forte' (2)... - TV7Benevento : Referendum: Pizzarotti, '9 ragioni per il no, coraggio contro chi grida forte'... - VirgilioZanni : RT @DanielaDaffin: Buongiorno! - DanielaDaffin : Buongiorno! - valtaro : #Referendum, Pizzarotti vs Romano: 'Il tuo SI populista, dicevi il contrario! Dobbiamo togliere ...… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Pizzarotti Referendum: Pizzarotti, '9 ragioni per il no, coraggio contro chi grida forte' Il Tempo Referendum, Pizzarotti (Sind. Parma) “Meno persone in parlamento saranno più manipolabili”

(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2020 Referendum, Pizzarotti (Sind. Parma) “Meno persone in parlamento saranno più manipolabili” Le parole di Federico Pizzarotti (Sind. Parma) nel corso della Marato ...

Referendum, Anzaldi: Rai censura chi vota No

Roma, 9 set. (askanews) - "Mentre Di Maio, i 5 stelle, ora anche Zingaretti hanno ampio spazio sulla tv pubblica per ribadire in ogni spazio il loro Sì al Referendum per la riduzione del numero dei pa ...

(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2020 Referendum, Pizzarotti (Sind. Parma) “Meno persone in parlamento saranno più manipolabili” Le parole di Federico Pizzarotti (Sind. Parma) nel corso della Marato ...Roma, 9 set. (askanews) - "Mentre Di Maio, i 5 stelle, ora anche Zingaretti hanno ampio spazio sulla tv pubblica per ribadire in ogni spazio il loro Sì al Referendum per la riduzione del numero dei pa ...