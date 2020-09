PS5 e Xbox Series X/S: ecco i giochi disponibili al lancio delle console (Di venerdì 18 settembre 2020) Sony e Microsoft hanno finalmente svelato le ultime informazioni fondamentali su PS5 e Xbox Series X/S. Abbiamo scoperto quando arriveranno le console e quanto costeranno. PS5 standard avrà un prezzo di 499 Euro come Series X, mentre l'edizione digitale di PS5 costerà 399 Euro, 100 Euro in più di Series S che sarà proposta a 299 Euro.Ma oltre a questo, ora sappiamo anche quali saranno i giochi disponibili al lancio delle console. Il noto insider Shinobi602 ha fatto il punto della situazione, elencando su Twitter i titoli di lancio per PS5 e Xbox Series X/S.La line-up di PS5 è formata da Marvel's Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 18 settembre 2020) Sony e Microsoft hanno finalmente svelato le ultime informazioni fondamentali su PS5 eX/S. Abbiamo scoperto quando arriveranno lee quanto costeranno. PS5 standard avrà un prezzo di 499 Euro comeX, mentre l'edizione digitale di PS5 costerà 399 Euro, 100 Euro in più diS che sarà proposta a 299 Euro.Ma oltre a questo, ora sappiamo anche quali saranno ial. Il noto insider Shinobi602 ha fatto il punto della situazione, elencando su Twitter i titoli diper PS5 eX/S.La line-up di PS5 è formata da Marvel's Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls ...

