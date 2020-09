Pd Campidoglio: Ama vuole portare Comune Roma in tribunale, è prima volta (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. – “Ci mancava anche che un’azienda capitolina portasse in tribunale Roma capitale. Apprendiamo da notizie di agenzia che Ama sara’ costretta ad appellarsi ai giudici per vedersi pagare i servizi erogati e che fin qui non le sono stati riconosciuti”. Cosi’ in una nota il gruppo del Pd in Campidoglio. “Il vergognoso rimpallo sui crediti che la giunta Raggi si ostina a non risolvere va avanti da tre anni e sta portando Ama al dissesto finanziario- spiega la nota- La decisione dell`amministratore unico della municipalizzata dei rifiuti, Stefano Zaghis, ultimo di una serie infinita di manager nominati proprio dalla sindaca Raggi, ora si vede costretto a ricorrere in giudizio a tutela del patrimonio aziendale. E’ l’ultimo disperato atto di chi non intende ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 settembre 2020), 18 set. – “Ci mancava anche che un’azienda capitolina portasse incapitale. Apprendiamo da notizie di agenzia che Ama sara’ costretta ad appellarsi ai giudici per vedersi pagare i servizi erogati e che fin qui non le sono stati riconosciuti”. Cosi’ in una nota il gruppo del Pd in. “Il vergognoso rimpallo sui crediti che la giunta Raggi si ostina a non risolvere va avanti da tre anni e sta portando Ama al dissesto finanziario- spiega la nota- La decisione dell`amministratore unico della municipalizzata dei rifiuti, Stefano Zaghis, ultimo di una serie infinita di manager nominati proprio dalla sindaca Raggi, ora si vede costretto a ricorrere in giudizio a tutela del patrimonio aziendale. E’ l’ultimo disperato atto di chi non intende ...

Ama è pronta a portare in tribunale il suo socio unico, Roma Capitale, per vedersi pagati i crediti che fin qui non le sono stati riconosciuti. La decisione dell'amministratore unico della municipalizzata dei rifiuti

ROMA – Ama è pronta a portare in tribunale Roma Capitale per vedersi pagati i crediti che fin qui non le sono stati riconosciuti. La decisione dell'amministratore unico della municipalizzata dei rifiuti

Dopo il danno dei cassonetti strapieni durante l'emergenza sanitaria per la pandemia di Covid 19 adesso arriva anche la beffa della Tari. "A Roma niente sconti sulla tariffa dell'immondizia. L'azienda

