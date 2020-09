Pasta cacio e pepe

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 18 settembre 2020) È sempre il momento giusto per una . Una ricetta facile e veloce da preparare e un piatto veramente appetitoso e buono. In pochi passaggi vedrete che mangerete un piatto perfetto, bisogna solo prestare molta attenzione alle dosi quando mescolate il pecorino, ma vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di200 g di pecorino Romanonero in grani q.b.Sale fino q.b.La preparazione dellaè veramente rapida, iniziamo portando sul fuoco una pentola piena di acqua dove andremo a cuocere lanon appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Intanto grattugiate il pecorino romano e tenetelo da parte, poi con il batticarne rompete ilnero e infine mettetelo in padella a ...