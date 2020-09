Ostia. ‘Ti ammazzo se non mi dai i soldi’: la madre chiede aiuto e il figlio violento finisce in carcere (Di venerdì 18 settembre 2020) Proseguono, senza soluzione di continuità, i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri di Ostia per la prevenzione e la repressione dei reati in genere. I fatti A Ostia, nel corso del pomeriggio, i Carabinieri hanno arrestato in via Algajola di Ostia, un giovane 23enne romano per estorsione. L’uomo, dalla notte precedente sino al pomeriggio, ha aggredito verbalmente la propria madre, minacciandola anche di morte, al fine di indurla a farsi consegnare del denaro, che avrebbe poi utilizzato per acquistare dosi di droga. La richiesta di aiuto della donna impaurita, alla Centrale Operativa dei Carabinieri ha fatto precipitare la pattuglia nella zona, che in breve è riuscita ad individuare l’uomo in strada, e lo hanno bloccato. Il 23enne ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 settembre 2020) Proseguono, senza soluzione di continuità, i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri diper la prevenzione e la repressione dei reati in genere. I fatti A, nel corso del pomeriggio, i Carabinieri hanno arrestato in via Algajola di, un giovane 23enne romano per estorsione. L’uomo, dalla notte precedente sino al pomeriggio, ha aggredito verbalmente la propria, minacciandola anche di morte, al fine di indurla a farsi consegnare del denaro, che avrebbe poi utilizzato per acquistare dosi di droga. La richiesta didella donna impaurita, alla Centrale Operativa dei Carabinieri ha fatto precipitare la pattuglia nella zona, che in breve è riuscita ad individuare l’uomo in strada, e lo hanno bloccato. Il 23enne ...

