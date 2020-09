No all’etichetta a semaforo (Di venerdì 18 settembre 2020) Secco rifiuto degli agricoltori europei a uno strumento giudicato colpevole di rappresentare in modo erroneo le proprietà alimentari degli alimenti. Gli agricoltori europei e le loro cooperative riuniti nel Copa e nel Cogeca hanno espresso la loro contrarietà sull’etichettatura nutrizionale a semaforo e al nutriscore, che si stanno diffondendo in molti Paesi dell’Unione, perché a causa del loro sistema di colori, finiscono per presentare una classificazione semplicistica dei prodotti alimentari che stigmatizzano i prodotti altamente nutrienti inclusi in tutte le raccomandazioni dietetiche e spesso promuovono invece prodotti privi di valore nutrizionale o addirittura malsani come le bibite dietetiche. Lo rende noto la Coldiretti che sta conducendo una impegnativa battaglia a livello nazionale ed internazionale nei confronti di sistema ... Leggi su vinonews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Secco rifiuto degli agricoltori europei a uno strumento giudicato colpevole di rappresentare in modo erroneo le proprietà alimentari degli alimenti. Gli agricoltori europei e le loro cooperative riuniti nel Copa e nel Cogeca hanno espresso la loro contrarietà sull’etichettatura nutrizionale ae al nutriscore, che si stanno diffondendo in molti Paesi dell’Unione, perché a causa del loro sistema di colori, finiscono per presentare una classificazione semplicistica dei prodotti alimentari che stigmatizzano i prodotti altamente nutrienti inclusi in tutte le raccomandazioni dietetiche e spesso promuovono invece prodotti privi di valore nutrizionale o addirittura malsani come le bibite dietetiche. Lo rende noto la Coldiretti che sta conducendo una impegnativa battaglia a livello nazionale ed internazionale nei confronti di sistema ...

