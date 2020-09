"La sua è una bugia". Francesca Fialdini, il clamoroso sospetto di Dagospia sulla conduttrice Rai: cosa non torna (Di venerdì 18 settembre 2020) Qualcosa non torna su Francesca Fialdini. La bionda presentatrice Rai, appena tornata con Da noi... a ruota libera subito dopo Mara Venier e Domenica In (con ottimi ascolti) ha destato i sospetti di Giuseppe Candela, che per Dagospia ha rovistato tra le carte dell'Ordine dei giornalisti". "Non ho connotati estetici esagerati, sono tranquillizzante - ha spiegato la Fialdini qualche giorno fa a La Stampa -. Da giornalista ho tenuto di più al senso di quel che facevo, non mi è mai piaciuto mettermi in mostra, a volte mi sono anche penalizzata". "La conduttrice si è dunque definita 'giornalista' - nota Candela - ma consultando l'elenco degli iscritti ad oggi, 18 settembre ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Qualnonsu. La bionda presentatrice Rai, appenata con Da noi... a ruota libera subito dopo Mara Venier e Domenica In (con ottimi ascolti) ha destato i sospetti di Giuseppe Candela, che perha rovistato tra le carte dell'Ordine dei giornalisti". "Non ho connotati estetici esagerati, sono tranquillizzante - ha spiegato laqualche giorno fa a La Stampa -. Da giornalista ho tenuto di più al senso di quel che facevo, non mi; mai piaciuto mettermi in mostra, a volte mi sono anche penalizzata". "Lasi; dunque definita 'giornalista' - nota Candela - ma consultando l'elenco degli iscritti ad oggi, 18 settembre ...

Ultime Notizie dalla rete : sua è Un gatto nero sopravvissuto agli incendi in California ritrova la sua famiglia La Stampa Tentato omicidio nei pressi di un bar di Galatone: inflitte pene per oltre 25 anni di carcere

Il gup ha disposto una provvisionale di 10mila euro, oltre al risarcimento in separata sede, in favore di Dario Potenza, 21enne di Galatone, vittima del pestaggio. Al termine del rito abbreviato, il g ...

Simone Frulio: un progetto che lega moda a musica e arte

Il concept è nato praticamente durante il lockdown perchè proprio in quel periodo mi è venuta l’illuminazione. Dopo gli studi universitari e il master, sentivo che le mie giornate erano un po’ noiose ...

Sindacati in Piazza, a rischio 60mila posti lavoro

(ANSA) - TORINO, 18 SET - In Piemonte sono a rischio 60.000 posti di lavoro. Lo hanno ricordato Cgil, Cisl e Uil Piemonte nelle manifestazioni organizzate a Novara, Cuneo e Alessandria nell'ambito del ...

