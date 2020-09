Klopp | «Thiago Alcantara? Giocatore fantastico ma si deve adattare a noi»

(Di venerdì 18 settembre 2020) Jurgen, allenatore del Liverpool, ha parlato del neo acquistoai canali ufficiali del club Jurgen, tecnico del Liverpool, ha parlato di, neo acquisto del club inglese, attraverso i canali ufficiali dei Reds. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore: «È unassolutamente, sono davvero felice del suo trasferimento. Conosce le difficoltà della Premier, ma comunque ha deciso di firmare con noi. Ci vorrà del tempo perché giochiamo diversamente rispetto al Bayern Monaco. In campo già domenica? Non lo so, vedremo come si sentirà». Leggi su Calcionews24.com

In casa Liverpool è giornata di presentazioni. Thiago Alcantara, nuovo acquisto di mercato, può finalmente posare con la maglia dei Reds. Il centrocampista spagnolo lascia il Bayern Monaco campione d'