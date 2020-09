Festa di San Gennaro, al via i Riti solenni (Di venerdì 18 settembre 2020) Iniziano oggi venerdì 18 settembre, i Riti solenni per la festività di San Gennaro, Patrono principale dell’Arcidiocesi di Napoli e della Campania. Alle ore 18 avrà luogo il Rito Vigiliare dell Dopo le Letture, l’Arcivescovo terrà l’omelia e ci sarà poi l’offerta dell’olio per la lampada votiva al Santo Patrono da parte di associazioni ed enti che fanno parte del Forum Nazione socio-sanitario presieduto da Aldo Bova. Con la consegna della Lettera Pastorale “Seppellire i morti” il Cardinale Sepe darà inizio all’Anno Pastorale. Dopo il canto del Magnificat e le preghiere di rito, prenderà la parola il professor Aldo Bova, che per incarico dell’Arcivescovo ha coordinato la raccolta dell’olio. Seguirà un breve intervento di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 settembre 2020) Iniziano oggi venerdì 18 settembre, iper la festività di San, Patrono principale dell’Arcidiocesi di Napoli e della Campania. Alle ore 18 avrà luogo il Rito Vigiliare dell Dopo le Letture, l’Arcivescovo terrà l’omelia e ci sarà poi l’offerta dell’olio per la lampada votiva al Santo Patrono da parte di associazioni ed enti che fanno parte del Forum Nazione socio-sanitario presieduto da Aldo Bova. Con la consegna della Lettera Pastorale “Seppellire i morti” il Cardinale Sepe darà inizio all’Anno Pastorale. Dopo il canto del Magnificat e le preghiere di rito, prenderà la parola il professor Aldo Bova, che per incarico dell’Arcivescovo ha coordinato la raccolta dell’olio. Seguirà un breve intervento di ...

Sabato 19 settembre 2020 cadono le celebrazioni del culto di San Gennaro, vescovo e martire cristiano, patrono di Napoli al centro, fra le altre cose, del tradizionale prodigio o miracolo della liquef ...

Festa di San Gennaro, al via i Riti solenni

