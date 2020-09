Enit e Ferrero | da ottobre ' Ti amo Italia' viaggio virtuale con Nutella

(Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) - L'congriffa lacon un'edizione speciale a sostegno dell'amore per la Penisola. Si chiama "Ti Amo" la nuova confezione in edizione limitata e da collezione che infonde tutta la gioia di vivere e la positività delle immagini più suggestive dell'da gustare con il cucchiaino. La Special Edition uscirà il 122020 e sarà un invito a ricordare quanta meraviglia ci circonda, promuovendo un processo di riscoperta dello straordinario nell'ordinario. Sarà composta da una serie limitata di 30 vasetti che celebrano il Paese, toccando tutte le regioni. Dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline ai paesi colorati: ogni vasetto è uno scorcio ...

