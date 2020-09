Dubbio God of War 2, esclusiva PS5 o arriverà anche su PS4? (Di venerdì 18 settembre 2020) L’annuncio di God of War 2 era praticamente nell’aria, in vista della next gen di casa Sony. L’esordio ormai imminente di PS5, che vedrà la luce in Europa il prossimo 19 novembre, ha portato a corredo un gran carico di novità. E immancabilmente la stragrande maggioranza di queste ultime è legata al parco titoli che animerà il mercato nel periodo del lancio o in quello subito successivo. Grandi esclusive quelle attese al varco, con i vari Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Horizon Forbidden West e Sackboy A Big Adventure a trainare il carro. E con God of War 2 che immancabilmente si unirà alla festa nel giro di poco tempo. D’altronde di anni dall’uscita del predecessore ne sono passati ormai due abbondanti. E certe storie mitologiche hanno bisogno del prosieguo della loro narrazione. God of War 2, solo su PS5 o ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 settembre 2020) L’annuncio di God of War 2 era praticamente nell’aria, in vista della next gen di casa Sony. L’esordio ormai imminente di PS5, che vedrà la luce in Europa il prossimo 19 novembre, ha portato a corredo un gran carico di novità. E immancabilmente la stragrande maggioranza di queste ultime è legata al parco titoli che animerà il mercato nel periodo del lancio o in quello subito successivo. Grandi esclusive quelle attese al varco, con i vari Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Horizon Forbidden West e Sackboy A Big Adventure a trainare il carro. E con God of War 2 che immancabilmente si unirà alla festa nel giro di poco tempo. D’altronde di anni dall’uscita del predecessore ne sono passati ormai due abbondanti. E certe storie mitologiche hanno bisogno del prosieguo della loro narrazione. God of War 2, solo su PS5 o ...

God of War 2 ha chiuso lo Showcase PlayStation di settembre, al momento però sappiamo davvero molto poco su questo progetto, Sony non ha chiarito se il gioco uscirà solo su PlayStation 5 o se lo vedre ...

Ieri sera finalmente Sony ha tolto la maggior parte dei dubbi riguardo alla sua nuova PlayStation 5, a partire dal prezzo (499€ e 399€) e dalla data di uscita (19 novembre in Italia). Tutto questo mos ...

