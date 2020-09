Coronavirus in Lombardia, numeri di una strage: oltre 1.870 morti in casa (Di venerdì 18 settembre 2020) Milani, 18 settembre 2020 - Nelle tabelle figurano come "deceduti a domicilio" - in casa o all'interno delle Residenze sanitarie per anziani - da quando è esplosa l'emergenza Coronavirus fino allo ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 18 settembre 2020) Milani, 18 settembre 2020 - Nelle tabelle figurano come "deceduti a domicilio" - ino all'interno delle Residenze sanitarie per anziani - da quando è esplosa l'emergenzafino allo ...

RegLombardia : #LNews Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+130). Elevato il numero di tamponi effettuati (21.757)… - RegLombardia : #LNews Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+152). Sempre elevato il numero di tamponi effettuati (… - La7tv : #piazzapulita Matteo Renzi: “La divisione in Toscana è netta, anche sulla sanità. Da un lato c’è il modello della s… - qn_giorno : #Coronavirus in #Lombardia, numeri di una strage: oltre 1.870 morti in casa - pvsassone : RT @Antonio_Caramia: ??Nuova Funzionalità?? Numero di tamponi per 100.000 abit. Qual è la Regione che effettua più tamponi? E quale quella c… -