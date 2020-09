Coronavirus, alla Vanvitelli via allo screening sierologico (Di venerdì 18 settembre 2020) L’Università Vanvitelli a seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria per la diffusione del COVID-19 ha ritenuto opportuno attuare una sorveglianza epidemiologica uniforme e capillare sulla sua Comunita’ con lo screening sierologico per l’infezione da SARS-CoV-2 per studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo che volontariamente ne fa richiesta. L’Ateneo ha affidato all’Azienda Ospedaliera Universitaria della Vanvitelli lo screening sierologico con l’effettuazione del prelievo e test per la presenza di IgG e IgM o Ig Totali per l’infezione da SARS-CoV-2 e, ove necessario, l’effettuazione del tampone nasofaringeo e orofaringeo. Possono essere sottoposti allo screening ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 settembre 2020) L’Universitàa seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria per la diffusione del COVID-19 ha ritenuto opportuno attuare una sorveglianza epidemiologica uniforme e capillare sulla sua Comunita’ con loper l’infezione da SARS-CoV-2 per studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo che volontariamente ne fa richiesta. L’Ateneo ha affidato all’Azienda Ospedaliera Universitaria dellalocon l’effettuazione del prelievo e test per la presenza di IgG e IgM o Ig Totali per l’infezione da SARS-CoV-2 e, ove necessario, l’effettuazione del tampone nasofaringeo e orofaringeo. Possono essere sottoposti...

