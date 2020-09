Certificati di rientro a scuola (con o senza Covid): facciamo chiarezza (Di venerdì 18 settembre 2020) Con la ripresa la scuola, tra mille difficoltà e disagi, uno dei primi problemi riscontrati, assillo di tutte le mamme, riguarda la paura di essere chiamati dalla scuola perché il proprio figlio non sta bene e la conseguente modalità per farlo rientrare. Quando e come? E soprattutto: con o senza certificato? Stesso discorso se si tiene a casa il bambino perché presenta sintomi influenzali. Nel ginepraio di domande e di risposte che circolano nelle vie ufficiali e ufficiose -leggi chat- in questi giorni, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, rispondendo alle domande più frequenti. rientro a scuola in caso di semplice raffreddore o influenza stagionale La legge non prevede Certificati, ma il Cts lo raccomanda. Per questo ... Leggi su dilei (Di venerdì 18 settembre 2020) Con la ripresa la, tra mille difficoltà e disagi, uno dei primi problemi riscontrati, assillo di tutte le mamme, riguarda la paura di essere chiamati dallaperché il proprio figlio non sta bene e la conseguente modalità per farlo rientrare. Quando e come? E soprattutto: con ocertificato? Stesso discorso se si tiene a casa il bambino perché presenta sintomi influenzali. Nel ginepraio di domande e di risposte che circolano nelle vie ufficiali e ufficiose -leggi chat- in questi giorni, cerchiamo di fare un po’ di, rispondendo alle domande più frequenti.in caso di semplice raffreddore o influenza stagionale La legge non prevede, ma il Cts lo raccomanda. Per questo ...

Marika20002886 : RT @mludodc: @azangrillo Prof Zangrillo, grazie per ciò che scrive e condivide con noi, se penso che il Cts non abbassa il periodo di quara… - mludodc : @piersileri @MinisteroSalute battetevi per abbassare la quarantena, tra poco saremo un paese finito. nelle scuole è… - 9091campioni : RT @mludodc: @azangrillo Prof Zangrillo, grazie per ciò che scrive e condivide con noi, se penso che il Cts non abbassa il periodo di quara… - mludodc : @azangrillo Prof Zangrillo, grazie per ciò che scrive e condivide con noi, se penso che il Cts non abbassa il perio… - EURybor : RT @LaVeritaWeb: La denuncia dei genitori che hanno rifiutato di firmare un atto giuridicamente non vincolante: i nostri figli sono stati m… -