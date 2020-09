Calciomercato Inter – Ufficiale Pinamonti torna all’Inter

(Di venerdì 18 settembre 2020)– Lo avevamo già pre-annunciato che l’attaccantesarebbe rientrato all’per fare il quarto attaccante della rosa ed ore è. ComunicatoFCnazionale Milano comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andreadal Genoa C.F.C. L’attaccante, classe 1999, vanta 5 presenze in Prima Squadra con la maglia dell’, avendo esordito in nerazzurro a 17 anni nel 2016/2017. Entrato nel Settore Giovanile dell’nel 2013, è stato protagonista con la Primavera della conquista di due Campionati (2016/17 e 2017/18), una Viareggio Cup (2018) e una Coppa ...

Secondo Pedullà l’Inter avrebbe accettato l’offerta della Sampdoria per Candreva. Ora dipende dal calciatore. Antonio Candreva sarebbe più vicino alla Sampdoria. Secondo Alfredo Pedullà, gran conoscit ...Nel calciomercato nulla è impossibile. Dalla Spagna giunge una notizia che ha del clamoroso: Luis Suarez, dopo aver flirtato a lungo con la Juventus, potrebbe comunque giocare in Serie A ma con un alt ...Quando l'estate scorsa era passato al Genoa ci si immaginava già che prima o poi sarebbe tornato in nerazzurro. Oggi infatti, l'Inter ha comunicato che Andrea Pinamonti è nuovamente un calciatore inte ...