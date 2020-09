Big | su Disney+ in streaming da oggi

(Di venerdì 18 settembre 2020) Big, la commedia del 1988 diretta da Penny Marshall con Tom Hanks e Elizabeth Perkins, arriva indasu Disney Plus! Big sbarca su Disney Plus ina partire da18 settembre: la commedia del 1988 diretta da Penny Marshall con Tom Hanks e Elizabeth Perkins è un vero e proprio cult e farà felici molti degli abbonati al servizio in cerca di una serata divertente. Per effetto di un incantesimo fatto da un mago di Luna park, un bambino vede esaudire il suo desiderio di diventare grande. E così si troverà con un corpo da adulto ma le esigenze di un bambino. Sarà perfetto per dirigere il reparto di giocattoli di un grande magazzino, ma in difficoltà con ...

