Alla prima prova elettorale Renzi teme un bagno di realtà (Di venerdì 18 settembre 2020) Esiste un dato politico forse un po' nascosto tra le pieghe degli scenari complessivi sulle regionali, ossia che quello di domenica e lunedì è il primo appuntamento elettorale per Italia Viva di Matteo Renzi. E a rigor di logica rischia di vedere un “day after” di profonda autocoscienza per il progetto. Intendiamoci. Renzi qualche tratto apprezzabile ce l'ha ancora. Ha scritto un libro di proposte politiche, conserva ancora delle punte di verve, per molti aspetti è l'argine ad una deriva totalmente sudamericana della maggioranza, anche se poi finisce quasi sempre per adeguarsi. E però l'avventura di Italia Viva rischia di cozzare contro gli eccessi di tatticismo che fanno sorgere la domanda su quale sia l'identità vera di questa creatura. La geografia pre-elettorale, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020) Esiste un dato politico forse un po' nascosto tra le pieghe degli scenari complessivi sulle regionali, ossia che quello di domenica e lunedì è il primo appuntamentoper Italia Viva di Matteo. E a rigor di logica rischia di vedere un “day after” di profonda autocoscienza per il progetto. Intendiamoci.qualche tratto apprezzabile ce l'ha ancora. Ha scritto un libro di proposte politiche, conserva ancora delle punte di verve, per molti aspetti è l'argine ad una deriva totalmente sudamericana della maggioranza, anche se poi finisce quasi sempre per adeguarsi. E però l'avventura di Italia Viva rischia di cozzare contro gli eccessi di tatticismo che fanno sorgere la domanda su quale sia l'identità vera di questa creatura. La geografia pre-, ...

DiMarzio : #Dzeko alla @juventusfc, #Milik alla @OfficialASRoma: intese raggiunte tra i club e con i giocatori, presto le visi… - davidealgebris : Qualcuno spieghi a Conte che raddoppiare il Tasso di Crescita (derivata prima) non vuole dire Raddoppiare il PIL. C… - chetempochefa : “Ci vediamo il 27 settembre che... ricomincio da 3.” @fabfazio in versione Massimo Troisi vi ricorda l’appuntament… - chiaraxlouis : Che ansia raga alla prima ora mi controlla i compiti e io li ho fatti alla cazzo ieri sera mhhh spero che andrà bene - Menanni1 : @savinotr @Comincini @ItaliaViva Siamo entrati in Europa? Prima dov'eravamo? In Oceania? Se si riferiva alla moneta… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla prima Europa League, il Milan non stecca alla prima: 2 gol allo Shamrock Rovers Nuovo Sud Lotta alla droga, cosi non va

Da farmacista ho toccato con mano in prima linea i danni devastanti prodotti dalla droga ... A parole tutte le istituzioni sono favorevoli alla scelta di contrastare la droga a qualsiasi livello. Poi ...

Milik alla Roma, Dzeko alla Juve: ecco cosa manca

Nodi sciolti, quasi tutti. La serata di mercoledì aveva fatto intendere di essere il preludio alle intese totali. Intese raggiunte giovedì, giorno del definitiv ...

Fiorentina, Commisso: 'Chiesa? Non lo so, ha detto no all'estero. Milan su Milenkovic? Voglio tenerlo'

Rocco Commisso fa il punto sul mercato della Fiorentina. Il presidente del club viola ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Che succede con ...

Da farmacista ho toccato con mano in prima linea i danni devastanti prodotti dalla droga ... A parole tutte le istituzioni sono favorevoli alla scelta di contrastare la droga a qualsiasi livello. Poi ...Nodi sciolti, quasi tutti. La serata di mercoledì aveva fatto intendere di essere il preludio alle intese totali. Intese raggiunte giovedì, giorno del definitiv ...Rocco Commisso fa il punto sul mercato della Fiorentina. Il presidente del club viola ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Che succede con ...