A Genova | le sculture di Jiménez Deredia in città

Genova, 16 set.(Adnkronos) - "Le opere nascono da un'idea del mondo che si ha dentro, era una mostra che doveva essere immensa, con una 15ina di sculture, ma poi per il covid non abbiamo potuto spostare le sculture dall'America a qui. Queste otto penso che siano un modo per poter dare speranza e un'idea della mia arte in città". Lo ha detto all'Adnkronos l'artista e scultore costaricano Jiménez Deredia, oggi a Genova per il taglio del nastro di 'La sfera tra i due mondi', la prima mostra 'diffusa' composta da 8 opere sistemate in diverse piazze di Genova, collegate da un percorso espositivo che coinvolge la città. La mostra, prodotta dal Comune di Genova, vede Enel Energia main sponsor e Esselunga sponsor istituzionale.

