Uomini e Donne, Enzo Capo lascia il programma: torna dalla ex (Di giovedì 17 settembre 2020) Colpo di scena a Uomini e Donne. Enzo Capo, uno dei cavalieri, ha deciso di lasciare il programma condotto da Maria De Filippi. Il motivo è sorprendente. Il colpo di scena è arrivato nella puntata di oggi. Enzo Capo ha deciso di lasciare Uomini e Donne, il popolare programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 17 settembre 2020) Colpo di scena a, uno dei cavalieri, ha deciso dire ilcondotto da Maria De Filippi. Il motivo è sorprendente. Il colpo di scena è arrivato nella puntata di oggi.ha deciso dire, il popolarepomeridiano condotto da Maria De Filippi, … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

elenabonetti : .@ItaliaViva farà la differenza anche in Campania, non solo nei numeri ma nella possibilità di generare processi. È… - matteosalvinimi : ??Carcere di Aversa (Caserta): detenuto africano massacra di botte un agente della Polizia Penitenziaria. Solidariet… - matteosalvinimi : A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella lib… - OrazioPier : RT @blusewillis: Perché gli uomini non vivono quanto le donne. - rizzina2005 : RT @Azzurra6671: Ricordiamo le 7 donne italiane, incarcerate perché di religione ebraica, massacrate il 17 settembre '44 a Ronco di Forlì d… -