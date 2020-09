Ultime Notizie Roma del 17-09-2020 ore 09:10 (Di giovedì 17 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale giovedì 17 settembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale studio oggi la Commissione Europea pubblicherà le linee guida su recovery Found dei piani di rilancio dei governi europei dovranno essere incentrate riforme strutturali e transizione Green digitale nella ricetta indicata ieri del Parlamento ci sono meno tasse per ceto medio e famiglie e il potenziamento degli asili il PIL dell’Italia di misura del 10 al 5% Nel 2020 prima di tornare a crescere al 5 4 x 100 nel 2021 quel le Stime dell’ocse i primi due tre milioni di dosi del vaccino anti coronavirus Sorry wrbm astrazeneca potrebbero arrivare ad Italia entro la fine di novembre secondo la società biomedica di Pomezia Menarini introduce Intanto un test con esito di 12 minuti accolto con favore da Speranza il ministro della ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 settembre 2020)dailynews radiogiornale giovedì 17 settembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale studio oggi la Commissione Europea pubblicherà le linee guida su recovery Found dei piani di rilancio dei governi europei dovranno essere incentrate riforme strutturali e transizione Green digitale nella ricetta indicata ieri del Parlamento ci sono meno tasse per ceto medio e famiglie e il potenziamento degli asili il PIL dell’Italia di misura del 10 al 5% Nelprima di tornare a crescere al 5 4 x 100 nel 2021 quel le Stime dell’ocse i primi due tre milioni di dosi del vaccino anti coronavirus Sorry wrbm astrazeneca potrebbero arrivare ad Italia entro la fine di novembre secondo la società biomedica di Pomezia Menarini introduce Intanto un test con esito di 12 minuti accolto con favore da Speranza il ministro della ...

