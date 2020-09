Temptation Island 2020, dove vedere la prima puntata in streaming senza registrarsi: orari, modalità, on demand, diretta web (Di giovedì 17 settembre 2020) Temptation Island 2020, il celeberrimo reality dei sentimenti e delle tentazioni è ritornato in onda il 16 settembre 2020 in prima serata su canale5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Le sei coppie, non famose, che come da tradizionale format, mettono alla prova il loro amore anche tramite la trappola di 22 single, corteggiatori e corteggiatrici. Ma per vedere il programma non è necessario per forza sintonizzarsi davanti alla televisione, infatti esiste anche la modalità streaming. Significa poter vedere il programma tramite vari device, dai pc agli smartphone, senza pagare nulla nè registrarsi, e di farlo in diretta. Come fare ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 settembre 2020), il celeberrimo reality dei sentimenti e delle tentazioni è ritornato in onda il 16 settembreinserata su canale5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Le sei coppie, non famose, che come da tradizionale format, mettono alla prova il loro amore anche tramite la trappola di 22 single, corteggiatori e corteggiatrici. Ma peril programma non è necessario per forza sintonizzarsi davanti alla televisione, infatti esiste anche la modalità. Significa poteril programma tramite vari device, dai pc agli smartphone,pagare nulla nè, e di farlo in. Come fare ...

trash_italiano : Finalmente le anticipazioni di Temptation Island - giovanni_bread : Questo deve essere rinchiuso in carcere, altro che temptation island. #TempationIsland - italiaserait : Temptation Island 2020, dove vedere la prima puntata in streaming senza registrarsi: orari, modalità, on demand, di… - donzauker1982 : @ale_antonelli75 @frankiehinrgmc - seba65 : RT @lasoncini: Temptation Island ultimo programma rimasto a credere nella lingua italiana: il romanesco lo sottotitolano (dico a voi di que… -